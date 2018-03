Magazinul care îți arată tot ce ți-a furat statul până acum

10:30

Fetița ucisă cu sânge rece de propria mamă este condusă, astăzi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminală în vârstă de 38 de ani, a înecat-o și i-a tăiat venele. Crima odioasă a avut loc marți seară (13 martie), în județul Timiș. Tatăl fetei nu era acasă când soția […] The post Eliza, fetița înecată în cadă de propria mamă, condusă pe ultimul drum! Tatăl micuței, împietrit de durere la căpătâiul ei appeared first on Cancan.ro.