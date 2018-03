Dans contemponar între doi tineri de 15 ani, la Românii au talent. “Câtă pasiune”

19:00

Start Up Nation ar putea fi în acest an mult mai atractiv pentru cei care vor să îşi dezvolte o afacere, astfel că Ministerul pentru Mediul de Afaceri se aşteaptă la un număr aproape dublu de solicitanţi comparativ cu 2017. În acest context, specialiştii ministerului încearcă să simplifice procedura de aplicare în program astfel încât […] Post-ul Ministerul pentru Mediul de Afaceri se aşteaptă la un număr aproape dublu de solicitanţi pe Start Up Nation apare prima dată în Libertatea.ro.