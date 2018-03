Oana Neț, educatoarea care și-a omorât fetița de 4 ani, a cedat în celulă! Ce a putut să facă mama criminală

12:10

Șansele ca Michael Schumacher să-și revină complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pământ. Chiar și aceste condiții, rudele au hotărât să expună colecția impresionată de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vară. Colecția va include 20 de mașini. De la primul său […] The post Ce decizie a luat familia lui Michael Schumacher. Deși pilotul nu și-a revenit nici acum, rudele au… “Este ca o ușurare!” appeared first on Cancan.ro.