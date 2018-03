Caz șocant în Germania. Un infirmier a ucis 97 de pacienți! Motivul halucinant pentru care a comis crimele

12:30

Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu a făcut o nouă premoniție îngrijorătoare. Ea și-a anunțat cititorii că pe 21 martie va avea loc ceva important în Tenerife. În general, parapsiholoaga a avut doar premoniții catastrofale. Cei care cred în vorbele ei spun că ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și alte evenimente nefericite care au […] The post Maria Ghiorghiu a făcut un anunț cutremurător! Va fi prăpăd pe 21 martie, într-o stațiune vizitată de mii de turiști appeared first on Cancan.ro.