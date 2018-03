Momente de groază într-un teleski scăpat de sub control. Turiștii au fost aruncați în toate direcțiile!

15:30

Tatăl educatoarei care și-a ucis copilul de patru ani a făcut dezvăluiri. El a afirmat că fiica lui, Oana Neț, nu a dat nicio clipă senzația că ar avea probleme de comportament. Acesta a mai declarat că atât el, cât și mama criminalei sunt debusolați de cee ace s-a întâmplat. Oana Neț, educatoare și mamă, […] The post Tatăl educatoarei care și-a ucis băiețelul face dezvăluiri: ”Nu am avut nicio sursă, niciun indiciu, nimic, nimic!” appeared first on Cancan.ro.