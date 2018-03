Lotul României pentru amicalele cu Israel și Suedia. Contra a convocat 27 de fotbaliști

23:40

AS Monaco a remizat cu Lille, în primul meci al etapei a 30-a din Ligue 1. Nantes, formația lui Ciprian Tătărușanu, joacă pe terenul lui Metz, ultima clasată. Runda se încheie duminică, când e programat derby-ul Marseille – Lyon. Vineri, 16 martie 21:45 AS Monaco – Lille 2-1 VIDEO Sâmbătă, 17 martie 18:00 Bordeaux – […]