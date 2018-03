Familia lui Khan este pe culmile disperării! Celebrul actor indian a fost diagnosticat cu o boală extrem de rară

16:00

Oana Neț, educatoarea care și-a înecat fetița de numai patru anișori și, după ce a ucis-o, i-a tăiat venele de la încheieturile mâinilor, va fi supusă unei expertize psihiatrice, așa cum o cere procedura judiciară în astfel de cazuri. În câteva zile, mama asasină va fi transferată din arestul IPJ Timiș la Spitalul Penitenciar Jilava