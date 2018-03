liveSCORE ACUM Se încinge lupta pentru promovare » Liderul Ligii a 2-a joacă astăzi

09:40

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a încercat să explice jocul slab din semifinala de la Indian Wells pierdută categoric în fața lui Naomi Osaka, scor 3-6, 0-6. "Nu am fost pregătită să joc acest meci și am evoluat prost. Partea bună este că am ajuns până în semifinale. Am venit după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat.Îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. ...