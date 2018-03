Legătura neștiută dintre Tuncay Ozturk și Diana Bulimar de la Exatlon! S-a întâmplat pe vremea când el era încă însurat cu Andreea Marin

21:30

Oana Neț, educatoarea care și-a ucis fetița de 4 ani, înecând-o în cadă și apoi tăindu-i venele de la mâini, a avut momente de regret în celula în care este reținută pentru 30 de zile. Ea și-ar fi smuls părul din cap, la un moment dat, și ar fi plâns în hohote. Colegele de celulă […] The post Oana Neț, educatoarea care și-a omorât fetița de 4 ani, a cedat în celulă! Ce a putut să facă mama criminală appeared first on Cancan.ro.