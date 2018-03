Silvana Rîciu a slăbit 11 kilograme în două luni. Cum a reușit

11:20

Simona Halep a fost învinsă fără drept de apel de Naomi Osaka, în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells. Japoneza s-a impus cu un sec 6-3, 6-0, obligând-o pe româncă să facă o mărturisire neașteptată. "Nu am fost pregătită să joc acest meci. Nu caut scuze, doar explic ceea ce s-a întâmplat. Am […]