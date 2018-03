Incredibil. Cum A FURAT un copil de 13 ani, din Sibiu, 15.000 de euro!

08:30

Simona Halep a fost de nerecunoscut în semifinala de la Indian Wells contra japonezei Naomi Osaka. La capătul a 63 de minute de joc, liderul mondial a pierdut categoric, scor 3-6, 0-6 și a înregistrat al doilea eșec din 2018 în circuitul WTA. Simona Halep a început foarte slab meciul și și-a cedat serviciul cu prima ocazie. A avut apoi o tresărire de orgoliu care nu a durat însă, iar pe final de set Naomi Osaka a forțat și s-a impus cu 6-3. No. 1? No Problem. 20-year-old Naomi Osaka is through...