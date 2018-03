Fotbal: Man, Mitriţă şi Cicâldău, convocaţi la naţională pentru meciurile amicale cu Israel şi Suedia

15:10

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a afirmat sâmbătă că evaluarea activităţii ambasadelor României desfăşurată la nivelul MAE se va termina în maximum 10 zile şi a precizat că nu există nicio listă cu şefi ai misiunilor diplomatice care vor fi evaluaţi, acţiunea fiind una anuală."Nu există nicio listă de ambasadori, nici primul, nici al doilea, este vorba de o cerere pentru evaluarea activităţii ambasadelor şi, bineînţeles, asta înseamnă, implicit, şi a şefilor de misiuni care răspund pentru activitatea diplomatică în exterior. E o chestiune care la noi se face anual. Fiecare ambasadă, la sfârşitul anului, transmite un raport de activitate în decursul lunii ianuarie şi, pe această bază, cererea doamnei prim-ministru de a face o evaluare foarte clară a modului în care s-au desfăşurat activităţile în oficiile diplomatice, urmând ca după aceea să se ajungă la anumite concluzii", a declarat Meleşcanu, la Antena 3.El a afirmat că nu a văzut ultima evaluare a ambasadorului României în SUA, George Maior."Nu, nu am văzut această evaluare. Noi acum evaluăm anul 2017, în perioada în care am preluat mandatul. Nu pot să vă spun care au fost evaluările precedente, dar acum facem această evaluare, repet, pe absolut toate oficiile diplomatice ale României, tocmai pentru a avea o imagine mai corectă a ceea ce s-a desfăşurat ca activitate şi, mai ales, pentru a adopta măsurile necesare de accelerare a ridicării activităţii la un prag mult mai înalt", a explicat ministrul.Întrebat dacă dezvăluirile despre implicarea SRI în formarea de Guverne, în procesele, dosarele din Justiţie ar justifica o retragere de la post a ambasadorului George Maior, Meleşcanu a afirmat că singurul lucru pe care-l poate face este să evalueze activitatea în postura de şef de misiune diplomatică a oricărei persoane."Din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care pot să-l fac este să evaluez activitatea în postura de şef de misiune a oricărei persoane şi nu pot să mă refer la circumstanţe care au privit activitatea sa anterioară sau alte lucruri. Deci, evaluarea se face strict pe nivelul modului în care se îndeplinesc sarcinile care revin fiecărei ambasade", a precizat ministrul de Externe.Întrebat dacă e normal ca directorul SRI să se implice în formarea guvernelor, ministrul de Externe a răspuns că "nu"."Nu, nu cred că este normal. Formarea unui guvern depinde exclusiv de voinţa majorităţii parlamentare care a câştigat alegerile. Din acest punct de vedere, guvernul este o formulă politică în măsură să asigure responsabilitatea îndeplinirii în activitatea guvernamentală a priorităţilor cu care partidele au câştigat alegerile sau pe care le-au prezentat populaţiei", a spus Teodor Meleşcanu.El a precizat că nu a avut nicio discuţie cu Maior, după audierea la Comisia parlamentară pentru controlul SRI."Nu, nu am avut nicio discuţie şi, oricum, dacă aş fi avut vreo discuţie, ea s-ar fi cantonat foarte clar în modul în care-şi îndeplineşte atribuţiile ca ambasador la Washington. Nu pot eu să am elementele necesare pentru a face judecăţi de valoare în legătură cu alte activităţi", a menţionat şeful diplomaţiei române.Meleşcanu a declarat că Ambasada de la Washington este unul dintre oficiile diplomatice cele mai importante pe care le are România."Trebuie să înţelegeţi că avem 169 de oficii diplomatice, dintre care unele sunt foarte mari, altele sunt compuse dintr-o singură persoană, deci contează foarte mult şi echipa cu care se lucrează. Din acest punct de vedere, eu n-aş cota la ora actuală nici ca foarte bun, nici ca foarte prost oficiul Washington. În mare măsură o să vedem ce reiese din analiza cantitativă şi calitativă pe care o avem în curs la Ministerul de Externe", a adăugat el.Întrebat dacă i-a cerut cineva să-l schimbe pe George Maior, Meleşcanu a negat."Nu mi-a cerut nimeni să-l schimb pe domnul Maior. În mod normal, o asemenea decizie trebuie luată după o evaluare a modului în care se desfăşoară activitatea la un oficiu sau altul", a menţionat ministrul.El a subliniat că nu intră în aria sa de responsabilitate şi de competenţă să se pronunţe asupra activităţii anterioare a lui George Maior."Nu cunosc cum au fost atunci lucrurile... Ce s-a întâmplat... Am văzut şi eu declaraţiile domnului Dragnea, dar mai mult decât atât nu am ce să vă spun", a completat Meleşcanu, care a precizat că evaluarea şefilor de oficii diplomatice se va termina în maximum 10 zile. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)