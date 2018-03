Cadavrul unui bărbat dat dispărut în urmă cu un an, găsit într-o casă părăsită

17:00

Tranformare radicală pentru Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, la un an de la moartea acesteia. Bărbatul este tot numai un zâmbet și își vede liniștit de viața sa. În data de 14 martie 2017, cântăreața de muzică populară Ileana Ciuculete a încetat din viață. Interpreta Ileana Ciuculete a fost înmormântată pe 18 martie,