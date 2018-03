UPDATE Liga I: Meciul FC Botoşani - Dinamo, amânat pentru o dată ulterioară (LPF)

16:30

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan Radu Oprea, însoţit de primarul Decebal Făgădău, s-a întâlnit sâmbătă, la Constanţa, cu doi dintre beneficiarii programului Start-Up Nation, în cadrul unor vizite succesive la sediile firmelor care şi-au dezvoltat afacerile cu finanţare de la bugetul de stat.Pe parcursul vizitei efectuate la Alina Avram Designer SRL-D, Oprea a anunţat că, în prezent, experţii ministerului lucrează la elaborarea ghidului de bune practici în materie de implementare a programului Start-Up Nation."Ne dorim ca în cadrul vizitelor prin ţară să aflăm cât mai multe exemple de succes, pentru a le putea împărtăşi tuturor celor care vor să aplice la programele derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Mă preocupă în mod deosebit să aflu de la beneficiarii Start-Up Nation 2017 care au fost cele mai dificile condiţii de îndeplinit şi cum au reuşit să implementeze proiectul ca să aibă succes, pentru a îmbunătăţi ediţia din acest an a schemei de ajutor de minimis", a afirmat ministrul Oprea.Potrivit oficialului guvernamental, pe baza informaţiilor colectate de la beneficiarii din ţară, urmează să se elaboreze un set de proceduri simplificate, transparente pentru sesiunea de finanţare Start-Up 2018."Sunt 307 proiecte care au fost depuse în judeţul Constanţa, nu vorbesc de agenţia regională, dintre care 55 sunt astăzi în plată şi unul dintre ele este acesta al firmei Alina Avram Designer SRL-D, care a fost suficient de rapidă pentru a depune cererea şi să ajungă la finanţare. Ultima zi pentru depunerea cererii de plată, conform programului, este 26 septembrie 2018, aşa că suntem în grafic. Încercăm astăzi, cu colegii care sunt la Constanţa din toate agenţiile regionale, să tragem concluziile şi învăţăturile din Start-up 2017, ce a funcţionat bine, ce a funcţionat mai puţin bine şi să reuşim să venim cu procedurile pentru Start-Up 2018 simplificate, transparente, cu uniformizare, astfel încât în toată ţara să fie aceeaşi decizie, în toate agenţiile regionale şi în toate băncile partenere", a explicat ministrul.Oprea a declarat că au fost găsite soluţii pentru deblocarea activităţilor cu beneficiarii la fondurile de garantare şi contragarantare."Lucrurile care nu au funcţionat bine în relaţia cu băncile partenere, pentru că aceasta a fost una dintre întrebările frecvente pe care le-am primit şi despre care spuneam mai devreme, sunt în legătură cu cei care au aplicat direct către agenţii. Aceştia au avut impedimente legate de garantare şi contragarantare. Acolo au apărut nişte întârzieri, însă lucrurile sunt astăzi puse la punct, suntem într-un grafic corect de funcţionare şi le mulţumesc fondurilor de garantare şi contragarantare că au înţeles dorinţa noastră de a fi în termen cu start-up-ul, au alocat resurse mult mai mari şi astăzi nu mai există coadă de aşteptare nici la fondul de garantare, nici la fondul de contragarantare", a precizat ministrul.Beneficiara finanţării, Alina Avram, a declarat că, dacă nu ar fi fost programul Star-Up Nation, nu ar fi reuşit să-şi lanseze afacerea."Afacerea mea este deschisă de trei luni. Am început prin finanţarea de la Start-Up Nation, dacă nu ar fi fost programul nu reuşeam să deschid şi încă suntem la început. Ne-am încadrat la finanţare pentru suma maximă eligibilă, 44 de mii de euro, momentan am primit 25 de mii de euro, din care am cumpărat utilajele şi urmează să primesc şi restul de bani, cu care îmi voi deconta chiria şi salariile. Sunt la început, sper să ajung foarte departe, sper să ajung să fac cunoscut numele meu şi în afară, nu doar în România. Facem rochii de ocazie, rochii de seară, rochii de mireasă, dar nu numai. Eu am optat pentru cerere de plată, la cei cu credit a durat mai mult, la mine a durat trei luni şi am primit banii. Rochiile noastre sunt de la o mie de lei şi pot ajunge la 5.000, 10.000 de lei pentru o rochie de mireasă sau dacă sunt din materiale scumpe sau preţioase. Avem doi angajaţi în plată", a explicat Avram. AGERPRES/(A - autor: Dan Mihăescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)