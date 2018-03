Semnale de la primele stele din Univers!

Cand s-au nascut primele stele in Univers? Se pare ca la scurta vreme dupa Big Bang, dupa o perioada in care intunericul a dominat Universul timpuriu, au luat nastere primele stele. Semnale ale acestora au fost capturate de catre un telescop situat in Australia. Masuratorile efectuate ar putea contibui si la elucidarea misterului materiei intunecate.

