Coldplay şi Ed Sheeran, printre alţii, reeditează piesele lui Elton John în albumul 'Revamp'

02:10

Un băieţel de un an, un bărbat şi o femeie au fost ucişi de gloanţe rătăcite într-un schimb de focuri între traficanţi de droguri şi poliţie, vineri, în Complejo de Alemao, o favelă din nordul oraşului Rio de Janeiro, a anunţat sâmbătă poliţia braziliană, informează AFP.Această dramă survine la trei zile de la împuşcarea mortală a unei consiliere municipale din Rio, Marielle Franco, care denunţase în ultimele săptămâni o creştere a violenţei poliţiei în favele, cartiere sărace în care autorităţile duc un război fără milă contra traficului de droguri.Legat de ultimul incident, poliţia afirmă că a ripostat la tirurile unei bande de narcotraficanţi dintr-un jeep furat vineri seara. Unul din cei trei suspecţi a fost arestat. Maşina ciuruită de gloanţe, un pistol şi o puşcă de asalt au fost confiscate.Mama băieţelului ucis, precum şi un alt copil au fost răniţi în respectivul schimb de focuri, conform autorităţilor.Canalul TV Globo a menţionat la rândul său un număr de patru persoane care şi-au pierdut viaţa în incident, inclusiv copilul de un an care se afla în cărucior în momentul în care au început să şuiere gloanţele."Această violenţă este scăpată de sub control iar guvernul nostru nu are soluţie. Fiul meu avea doar un an. Viaţa lui s-a încheiat stupid din cauza unui sistem care a dus la ruină ţara noastră", a spus, la TV Globo, tatăl băieţelului ucis.Aceste drame fac parte din viaţa de zi cu zi a locuitorilor favelelor, aceste cartiere sărace şi adesea insalubre unde trăieşte un sfert din populaţia oraşului Rio.După moartea copilului, vineri, poliţia a anunţat interogarea agenţilor implicaţi şi expertizarea armelor acestora. "Agenţii noştri caută posibili martori şi imaginile camerelor de supraveghere", a indicat instituţia."Vrem să se termine cu aceste decese ale copiilor din cauza gloanţelor rătăcite în cartiere", a afirmat primarul din Rio, Marcelo Crivella, care a vizitat sâmbătă o altă favelă, Vila Kennedy. Foto: (c) Mario Vasconcellos HANDOUT / EPAEl a amintit de asemenea tragedia consilierei municipale. Asasinarea Mariellei Franco, o femeie de 38 de ani puternic angajată în lupta contra rasismului şi a violenţei poliţiei, a provocat o intensă emoţie şi un sentiment de revoltă în Brazilia, crima fiind aparent comisă cu muniţie a poliţiei.Joi, 50.000 de persoane şi-au manifestat furia şi tristeţea pe străzile din Rio, circa 30.000 au fost la Sao Paolo şi alte mii, în mari oraşe ale ţării.TV Globo a dezvăluit că gloanţele de calibrul 9 mm, cu care au fost ucişi consiliera şi şoferul său, provin dintr-un lot vândut poliţiei federale în 2006.Cele două cotidiene din Rio, O Globo şi O Dia, au citat fraza "câţi alţii vor trebui să moară?", postată de Marielle Franco, marţi, pe reţelele sociale, în ajunul propriei sale morţi.Ea a scris acel mesaj ca reacţie la moartea unui tânăr ucis prin împuşcare în timp ce ieşea dintr-o biserică, o posibilă eroare a poliţiei, încheie AFP. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)