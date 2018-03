Producţia de cărbune a scăzut 2,7% în ianuarie; importurile au crescut cu 228,8% (INS)

10:50

La 20 martie 2018 este lansat pe piaţa internaţională de gaming titlul Sea of Thieves, dezvoltat de britanicii de la Rare şi publicat de Microsoft Studios. Poate fi jucat doar pe platformele Microsoft Windows şi Xbox One, potrivit www.seaofthieves.com.Sea of Thieves se încadrează în genul acţiune-aventură şi este jucat în modul co-op multiplayer, adică de un grup de utilizatori care cooperează în vederea atingerii diverselor obiective. Totodată, poate fi jucat în regim cross-platform, adepţii PC putând juca, în acelaşi lobby, cu cei care preferă consola Xbox One.Protagoniştii Sea of Thieves sunt piraţi, fiecare gamer intrând în pielea unui astfel de personaj. Fiecare va avea diferite atribuţii în cadrul echipei, de la specialişti în navigare până la experţi în utilizarea armelor de foc. Printre scopurile principale ale jocului se numără acumularea de comori şi alte bogăţii aflate într-o imensă lume virtuală, precum şi înfrângerea echipelor adverse.Stilul grafic al jocului este unul de tip "cartoonish", asemănător desenelor animate, iar motorul grafic folosit, adică Unreal Engine 4, permite realizarea a numeroase acrobaţii şi acţiuni amuzante. Lucrul la Sea of Thieves a început în 2014, jocul fiind anunţat un an mai târziu, în cadrul evenimentului Electronic Entertainment Expo 2015. Jocul face parte din programul Xbox Play Anywhere al celor de la Microsoft, ceea ce înseamnă că cei care au cumpărat varianta digitală a jocului o pot descărca şi utiliza atât pe consolă, cât şi pe calculatorul personal.Studioul de creaţie Rare a fost înfiinţat în 1985, iniţial dezvoltând titluri destinate sistemului Nintendo Entertainment System (NES), precum Wizards & Warriors, Battletoads şi R.C. Pro-Am. Ulterior, au urmat alte creaţii de succes realizate pentru Nintendo, două exemple sugestive fiind Donkey Kong Island şi GoldenEye 007.În 2002, Rare a început să colaboreze cu Microsoft, plăsmuind jocuri pentru consolele Xbox, pentru Windows, platforma Steam şi chiar smartphone-urile cu Windows. Printre acestea, menţionăm Perfect Dark Zero şi Viva Pinata. Începând cu 2010, Rare a publicat trei jocuri pentru Kinect, iar în 2015 studioul a lansat o compilaţie de 30 de titluri, pentru a aniversa 30 de ani de existenţă. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Doina Lecea) Sursa foto: (c) Sea of Thieves / Facebook