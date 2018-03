Reacția lui Nicolae Stanciu, după Sparta Praga – Slavia Praga 3-3: “Nu sunt fericit” | VIDEO

12:40

Mihaela Rădulescu, cea supranumită diva de la Monaco, are un trup de invidiat și este admirată de toată lumea pentru felul în care arată. Însă, pe vremea când era însărcinată a avut cu 32 de kilograme în plus. Mihaela Rădulescu esta mama unui băiat, Ayan, din căsătoria pe care a avut-o cu omul de afaceri […] Post-ul Mihaela Rădulescu, despre perioada în care a avut cu 32 de kilograme în plus. “O grasă nefericită… Ca să nu spun balenă eșuată” | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.