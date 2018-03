Orban: Sunt convins că România este pregătită pentru Unirea cu Republica Moldova

14:50

Agenţia americană pentru produse alimentare şi medicamente a deschis joi calea către o reducere a cantităţii de nicotină din ţigări pentru ca acestea să creeze mai puţină dependenţă, relatează AFP.The Food and Drug Administration (FDA) a anunţat că va solicita avizul publicului şi va începe "să exploreze o normă pentru reducerea cantităţii de nicotină în ţigări la niveluri minime de dependenţă sau non-dependente".În pofida a decenii de campanii antifumat, aproape o jumătate de milion de persoane mor anual în SUA din cauza fumatului, care provoacă costuri de aproape 300 de miliarde de dolari pe an în materie de îngrijiri medicale şi scăderi de productivitate, potrivit FDA."Facem astăzi un pas decis care ar putea să ne apropie de viziunea noastră a unei lumi în care ţigările nu vor mai crea dependenţă, în care le va fi mai greu generaţiilor viitoare să devină dependente şi care va permite unui număr mai mare de fumători dependenţi să se lase de fumat sau să treacă la produse mai puţin nocive", a declarat delegatul FDA, Scott Gottlieb.Un studiu publicat joi în New England Journal of Medicine prognozează că reducând nicotina la un nivel care nu creează dependenţă numărul fumătorilor s-ar putea reduce cu cinci milioane încă din primul an de aplicare.În următorii cinci ani opt milioane de oameni s-ar putea lăsa de fumat şi până în 2060 proporţia fumătorilor din SUA ar putea scădea la 1,4%, faţă de 15% în prezent.Potrivit acestui studiu, numărul vieţilor salvate ar putea fi de 8,5 milioane până la sfârşitul secolului.Şefii principalelor companii din industria tutunului din SUA, Altria şi R.J. Reynolds, şi-au exprimat interesul pentru propunerea FDA şi s-au angajat să lucreze strâns cu agenţia în cadrul unui proces care se va întinde pe mai mulţi ani."Astăzi avem o solicitare de informaţii şi nu o propunere de reglementare, care constituie prima etapă a unui proces multianual care va obliga agenţia să examineze şi să rezolve numeroase chestiuni complexe", a declarat Murray Garnick, vicepreşedinte executiv al Altria Group, care include şi gigantul tutunului Philip Morris."După cum a recunoscut FDA, orice propunere de normă privind cantitatea de nicotină face parte dintr-un întreg. Altria s-a pregătit deja pentru orice reglementare potenţial rezonabilă şi intenţionăm să participăm la fiecare etapă a acestui proces", a adăugat el.Campania copii fără tutun a calificat planul FDA drept "curajos" şi a cerut agenţiei să acţioneze rapid şi să fixeze un termen limită.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Ada Vîlceanu)