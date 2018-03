EXTRAGERE LOTO 6/49. LOTO DUMINICĂ 6/49. S-a anunțat biletul câștigător. Premiul e fabulos!

11:50

Nervos după o ceartă cu un alt șofer, un brăilean de 38 ani a apăsat pedala de accelarație și a depășit coloana formată la trecerea la nivel cu calea ferată. Accidentul a avut loc în cartierul Lacu-Dulce din Brăila. Mașina în care se afla alături de soția sa a fost spulberată. Femeia avea doar 35 […] The post Nervii în trafic i-au adus moartea! Bărbatul a depășit coloana de mașini, după ce s-a certat cu un alt șofer! Mașina în care se aflau el și soția lui a fost spulberată de tren VIDEO appeared first on Cancan.ro.