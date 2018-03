EXATLON 18 MARTIE. Transformare radicală de look pentru Cătălin Cazacu. A pierdut pariul cu Giani Kiriță și a fost nevoit să se supună!

12:00

Un accident teribil a avut loc în Târgu Jiu, informează gorj-domino.ro. Autoturismul în care se aflau doi tineri a intrat într-un cap de pod. Un tânăr de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se află în stare gravă la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora