Vorbeşte salvatorul! Reacţia lui Gnohere, după ce a adus un punct foarte important. Ce a spus "Bizonul" despre faptul că a fost lăsat pe bancă

23:20

Becali îl acuză pe Haţegan că are o relaţie "din trecut" cu conducătorii CFR-ului, motiv pentru care, susţine omul de afaceri, ar fi acordat un penalty care nu ar fi fost şi l-ar fi eliminat gratuit pe Pintilii: "Sunt mulţumit de rezultat, pentru că am făcut egal în deplasare, am marcat şi gol. El ce a zis? Băi, staţi puţin, sunt prietenul vostru. Vă egalez, să fie egalitate şi să nu vă aduceţi aminte de trecut, să spuneţi nişte lucruri...Părerea mea că aşa a fost. Se ştiu legăturile lor de pe v...