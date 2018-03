Flore Salalidis îi dă în judecată pe polițiști! Cere daune record!

13:50

Ștefan Barabaș a murit din pricina unei răceli, o infecție virală care i-a afectat foarte tare plămânii și inima, informează stirilekanald.ro. Simptomele lui Ștefan Barabaș se întâlnesc la numeroase persoane, însă virusul pe care l-a contractat acesta se pare că a fost foarte puternic. Experții au prelevat probe care urmează să fie supuse unor examinări