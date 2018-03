Întâlnire a consilierilor de securitate din SUA, Japonia şi Coreea de Sud pentru pregătirea summitului americano-nord-coreean

20:10

România a fost ţară invitată de onoare a unuia dintre cele mai importante târguri de carte din lume, "Leipziger Buchmesse" - Târgul de carte de la Leipzig, care a avut loc în perioada 15-18 martie."Zoom in România" este motto-ul sub care, la standul României, dar şi în alte locaţii cunoscute din Leipzig, au avut loc peste 60 de evenimente care promovează autorii români contemporani şi cultura română, se arată într-un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR) transmis, duminică, AGERPRES."Prezenţa românească a fost vizibilă şi dincolo de standul oficial al României. Astfel, în data de 15 martie, Fundaţia Kurt Wolf a găzduit la standul Die Unabhangigen (Independenţii) o prezentare a antologiei de proză românească contemporană 'Viaţa ca un blat de tort', avându-i ca invitaţi pe Gabriela Adameşteanu şi Adela Greceanu, alături de editoarea si traducătoarea Anke Pfeifer şi de reprezentantul editurii Transit, Rainer Nitsche. Volumul, editat de Daniela Duca, Anke Pfeifer şi Valeriu Stancu, este rezultatul atelierelor de traducere iniţiate în anul 2015 de ICR Berlin. În cadrul prezentării, cele doua autoare au citit scurte fragmente din volum şi au răspuns întrebărilor publicului", se mai arată în comunicat.În completarea programului desfăşurat la standul României, Institutul Cultural Român de la Berlin a organizat, în ziua de 16 martie, în colaborare cu Institutul de Romanistică din cadrul Universităţii din Leipzig, o seară literară, sub titlul "Proza românească a memoriei din două secole"."Evenimentul a fost structurat în principal pe recentele apariţii referitoare la România în cadrul a două edituri germane. Partea a doua a serii literare, la care au participat, alături de publicul larg, reprezentanţi ai mediului academic german şi român, ai presei, ai politicii culturale şi ai comunităţii româneşti, s-a desfăşurat în prezenţa a trei scriitoare contemporane, totodată trei voci ale memoriei: Eva Filip, care a evocat represiunea politică din anii 50, aşa cum apare în romanul 'Nichtschweigen. Im rumanischen Gulag/ Netăcere. În Gulagul românesc' şi Doina Ruşti, care a făcut referire la atmosfera anilor 70 şi 80, aşa cum apare în romanul 'Das Phantom in der Muhle/ Fantoma din Moară', ambele reprezentând apariţii recente, în traducere germană, ale editurii Klak", precizează ICR.Participarea României la Târgul de Carte din Leipzig nu a avut doar o componentă literară, prin prezenţa unui număr mare de scriitori români ai momentului, ci şi una interdisciplinară, prin programul de evenimente pe care ICR Berlin l-a organizat în colaborare cu Ministerul Culturii şi cu Ambasada României pe durata târgului, arată ICR."Un alt eveniment care s-a desfăşurat cu sala plină şi care a fost foarte apreciat de publicul german a fost spectacolul-lectură 'Graniţa-n raniţă', cu Hertha Muller şi Ada Milea, la Schauspielhaus în data de 15 martie. În deschidere, laureata premiului Nobel pentru literatură a citit un eseu inspirat de versurile Adei Milea şi a vorbit despre forţa poetică a acestora. 'Graniţa în raniţă' înseamnă libertate, explica Herta Muller: 'Înainte de 1989, graniţa nu era în raniţă, ci în ţeava puştii soldaţilor care păzeau frontierele Romaniei'. Versurile cântecelor Adei Milea au fost traduse în limba germană de Herta Muller şi au putut fi citite pe un ecran instalat deasupra scenei", se mai arată în comunicat.Maratonul de poezie din data de 16 martie, intitulat "Lumea privită printr-un vers", a reunit 12 poeţi din România şi Germania printre care Nora Iuga, Iulian Tănase, Teodor Duna, Denisa Comănescu, Dinu Flămând, Volker Sielaff si Nadja Kuchenmeister, ale căror poezii au fost recitate în limba originală şi în traducere, în faţa unei săli arhipline. Evenimentul a fost însoţit de performance-ul audio-vizual şi gastronomic "Ilenuţă, draga mea", realizat de Saşa Liviu-Stoianovici şi rapsodul popular Neculai Florea.În seara de 17 martie, în cadrul evenimentului Balkan Night, realizat de Traduki în fiecare an, autoarea Lavinia Branişte a prezentat ultimul volum de proză, "Interior zero", apărut în traducere germană la editura Microtext. Alături de scriitoare, au mai participat scriitori din Bosnia, Macedonia, Slovenia, Croaţia şi Albania. În încheiere, publicul a fost antrenat în ritmuri etno-balcanice de trupa românească Subcarpaţi.În cadrul aceleiaşi seri a fost prezentat şi volumul "Humbug und Variationen / Mofturi şi variaţiuni" de Ion Luca Caragiale, apărut în traducerea Evei Ruth Wemme la editura Guggolz. Balkan Night a avut loc la UT Connewitz, cinematograf care a găzduit şi Zilele Filmului Românesc, organizate de Institutul Cultural Român din Berlin alături de Ministerul Culturii, în avanpremiera târgului de carte.Tot sâmbătă seară a avut loc şi evenimentul literar intitulat "Destul cu vorba, acum povestim. Literatură contemporană romană", în sala Diskothek din cadrul Schauspielhaus Leipzig, o locaţie importantă pe scena culturală a oraşului.Cei peste 150 de participanţi au avut ocazia să se familiarizeze cu literatura contemporană din România. Au participat 13 scriitori din diferite generaţii, unii deja recunoscuţi pe plan internaţional, alţii aflaţi la începutul carierei. Partea literară s-a încheiat cu un concert susţinut de trupa Balkan Taksim din Bucureşti, se mai arată în comunicat.