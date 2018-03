Vremea se schimbă RADICAL și trebuie să ne pregătim! Ce anunță meteorologii pentru zilele următoare!

15:40

LOTO, duminică, de 18 Martie, LOTERIA ROMÂNĂ continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Duminică, 18 martie, LOTERIA ROMÂNĂ continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.La tragerile loto de joi, 15 martie, Loteria Româna a acordat 18.926 de câștiguri în valoare totală de 1.339.397,35 . Loto 6/49, duminică, 18 martie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste...