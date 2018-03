Ce a făcut Israela cu o lună înainte să moară. L-a scos la vâzare cu 14.500 de euro

08:00

Finuțul Ozanei Barabancea a împlinit un an, iar vedeta a sărbătorit așa cum se cuvine. Vedeta a postat pe contul de socializare mai multe imagini, alături de care a scris un mesaj emoționant. "Să-mi trăiască finuţul! Primul an de viaţă să fie începutul unei binecuvântări zilnice! Vă iubesc !", este mesajul scris de Ozana Barabancea