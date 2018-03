ALEGERI ÎN RUSIA Preşedintele chinez îl felicită pe Vladimir Putin şi salută o relaţie sino-rusă exemplară

23:10

Jucătorul galez în vârstă de 37 de ani, Ryan Day, a câştigat, duminică seara, turneul Romanian Snooker Masters de la Bucureşti, după ce l-a învins în finală cu scorul de 10-8 pe englezul Stuart Bingham.Pentru Ryan Day, numărul 17 în clasamentul World Snooker, trofeul de la Bucureşti este cu atât mai important cu cât vine la doar o săptămână după ce s-a impus în turneul Gibraltar Open, unde a trecut de chinezul Cao Yupeng cu scorul de 4-0.Prin comparaţie, la Circul Metropolitan din Bucureşti jucătorul galez a trebuit să muncească mult mai mult pentru a câştiga finala. Aceasta a început pentru el foarte prost, Stuart Bingham reuşind să se distanţeze rapid la 4-0 cu ajutorul unor break-uri de 57 şi 87 de puncte. Frame-ul al cincilea, câştigat de Ryan Day, a reprezentat însă cheia meciului. Galezul a început o cursă de urmărire şi a reuşit să recupereze destul de mult, prima sesiune a finalei găsindu-l în avantaj pe Bingham cu doar 5-4.Day a început sesiunea a doua cu un break de 50 de puncte şi chiar a reuşit să preia conducerea pentru prima oară în finală cu 6-5. Englezul însă a revenit rapid şi cu ajutorul unui break de 84 de puncte a intrat din nou în avantaj, 8-7. Acesta a fost însă şi ultimul frame câştigat de Bingham în finala de la Bucureşti. Ryan Day s-a impus la bila neagră în frame-ul cu numărul 18 şi a câştigat cu 10-8.După meci, galezul Ryan Day a declarat că este "incredibil" că a reuşit să câştige al doilea turneu în decurs de doar o săptămână. "Stuart cred că m-a ajutat puţin şi m-a băgat în meci astăzi. Am luptat însă în fiecare frame şi mă simt bine că am reuşit să câştig o astfel de finală. Este ceva incredibil, ceva suprarealist să câştig la Bucureşti după ce săptămâna trecută ridicam trofeul în Gibraltar. Să câştig unul după altul aceste turnee într-o perioadă atât de scurtă este fantastic", a afirmat Day, care se pregăteşte acum pentru Ladbrokes Players Championship, turneu care va începe, luni, în Ţara Galilor.La rândul său, Stuart Bingham, campionul mondial din 2015, a afirmat: "Am oferit cadou prea multe frame-uri azi pentru a putea câştiga finala. Am avut şanse mari pentru a mă distanţa chiar şi în sesiunea a doua când am ratat foarte uşor la bila neagră. Însă a fost foarte plăcut să mă întorc în România şi să revăd Bucureştiul. Îmi place acest turneu, atmosfera este fantastică, m-am simţit bine aici cu excepţia dezamăgirii din finală".Pentru victoria de la Romanian Snooker Masters Ryan Day a primit un cec în valoare de 50.000 de euro, în timp ce finalistul Stuart Bingham a fost recompensat cu 25.000 de euro.Prima ediţie a Romanian Snooker Masters, cel mai important eveniment de snooker din România, s-a desfăşurat în perioada 14-18 martie la Circul Metropolitan Bucureşti. Turneul invitaţional face parte din circuitului mondial World Snooker şi este dotat cu premii în valoare totală de 200.000 euro.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dădârlat)