La cererea publicului, înca o reprezentaţie Lord of the Dance - "Dangerous Games" la Bucureşti!

La o saptamana dupa ce biletele primul show Lord of the Dance din Bucuresti au fost epuizate, artistii vor mai sustine, in aceeasi zi, la cererea publicului, o noua reprezentatie. Spectacolul va avea loc de la ora 17:30, accesul facandu-se incepand 16:30. Citește mai departe...

