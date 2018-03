Ministrul Justiţiei i-a solicitat procurorului general desecretizarea protocoalelor încheiate între structurile de Parchet şi SRI

10:20

'Black Panther', adaptarea pentru marele ecran a aventurilor primului supererou de culoare din universul Marvel, reuşeşte să se menţină în fruntea box-office-ului nord-american pentru a cincea săptămână consecutivă, rezistând atacului lansat de Lara Croft, care intră direct pe locul al doilea în acest weekend cu 'Tomb Raider', potrivit datelor furnizate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations şi citate de AFP."Black Panther" este prima peliculă după superproducţia "Avatar" în 2009, care se menţine pe primul loc al box-office-ului nord-american timp de cinci săptămâni. Pelicula a câştigat 27 miliarde de dolari în acest weekend, iar veniturile sale totale de la lansarea în America de Nord au ajuns în prezent la 605,4 miliarde de euro. De asemenea, filmul a trecut pragul de 1 miliard de dolari în încasări pe plan mondial încă de săptămâna trecută. Pelicula, în regia cineastului de culoare Ryan Coogler ("Creed", "Fruitvale Station"), propune o distribuţie din care fac parte numeroase vedete afro-americane de la Hollywood, printre care Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya şi Letitia Wright.Filmul de acţiune "Tomb Raider", unde aventuriera rebelă Lara Croft este întruchipată de această dată de actriţa suedeză Alicia Vikander, intră direct pe locul al doilea, cu încasări de 23,5 milioane de dolari. "Tomb Raider" devansează un alt nou venit, "I Can Only Imagine", o dramă americană axată pe problema credinţei, care urmează aventurile unei trupe de rock creştine. Filmul, cu un cu buget redus, de doar 7 milioane de dolari, a obţinut încasări de 17 milioane, în primul său weekend de prezenţă în cinematografe.Superproducţia Disney "A Wrinkle in Time", în regia cineastei de culoare Ava DuVernay, din a cărui distribuţie fac parte Oprah Winfrey şi Reese Witherspoon, cade pe poziţia a patra săptămâna trecută, de pe locul al doilea, cu 16,6 milioane de dolari obţinuţi în acest weekend şi 61,1 milioane după lansarea sa, în urmă cu două săptămâni. "Love, Simon", o comedie romantică despre aventurile unui adolescent gay, intră în acest weekend direct pe locul al cincilea, cu încasări de 11,5 milioane de dolari. Regizat de Greg Berlanti ("Flash", "Supergirl") şi adaptat după un roman pentru adolescenţi semnat de Becky Albertalli, acest film conceput pentru un public larg îl are în rolul principal pe Nick Robinson. AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)