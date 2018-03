Tenis: Simona Halep va juca la Miami cu învingătoarea dintre Veronica Cepede Royg şi o jucătoare din calificări

10:50

Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro a declarat că nu-i vine să creadă după ce a câştigat duminică turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells (SUA), impunându-se în trei seturi, 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) în finala cu elveţianul Roger Federer, numărul 1 mondial."A fost un meci incredibil de la un capăt la altul. Amândoi am practicat un tenis de un nivel incredibil şi publicul a fost foarte entuziast la fiecare punct. Atât Roger cât şi eu am fost nervoşi pe toată durata meciului şi s-a simţit. De aceea am protestat pe lângă arbitru la fiecare decizie importantă care ar fi putut schimba deznodământul partidei. Nu mi-am putut păstra calmul în tie-break-ul din setul 2, dar m-am calmat şi am jucat bine în cele din urmă la finalul meciului", a declarat Del Potro."Este o victorie importantă! Dar mi-a venit greu să cred că am câştigat turneul învingându-l pe Roger într-o finală superbă. Cred că sunt nr. 6 mondial acum. Este super pentru mine, dar trebuie să continui să muncesc. Nu mă preocupă ascensiunea în clasament, cifrele nu mă interesează. Eu vreau să continui să câştig titluri ca acesta, dacă voi putea. Îmi doresc să rămân sănătos pe tot parcursul sezonului şi să joc cu plăcere. Toată lumea ştie că am fost la doi paşi să închei tenisul înainte a treia mea operaţie la încheietura mâinii stângi (2015). După aceea, am făcut un mare efort şi iată că am revenit", a conchis Del Potro. AGERPRES (autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Ţenea, editor online Andreea Lăzăroiu)