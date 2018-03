CCIB: Organizarea la Bucureşti a unei 'Săptămâni a produselor chiliene' ar conduce la o mai bună cunoaştere a comunităţilor de afaceri

13:30

USR a sesizat, luni, Poliţia Locală Sector 1 cu 150 de situaţii, probate prin fotografii şi videoclipuri, în care trotuarul este ocupat ilegal de maşini parcate neregulamentar, şantiere neterminate, construcţii temporare, a anunţat vicepreşedintele USR Bucureşti, Florin Cobzac."Noi avem o reţea de responsabili de cartier creată din membrii filialei, dar şi din voluntari din Sectorul 1. (...) În cazul de faţă am hotărât să facem acest demers de a strânge un număr semnificativ de situaţii legate de problematica trotuarelor. (...) Ce ne-a surprins este că în doar câteva săptămâni am strâns 150 de situaţii concrete, unele flagrante, referitor la ceea ce înseamnă lupta de zi cu zi cu trotuarul, să zic aşa, obstacole pe care le întâmpinăm. (...) Lucrări ilegale, şantiere neterminate, care sunt adevărate capcane, construcţii ilegale, rampe de acces (...), construcţii temporare care împiedică complet accesul pe trotuare, (...) situaţii foarte cronice, cum sunt şi cele din faţa Direcţiei de paşapoarte şi de permise auto, unde trotuarul se termină în gardul instituţiei. (...) Noi am cules aceste situaţii, 150, le-am depus azi-dimineaţă la Poliţia Locală Sector 1, am depus această sesizare bloc, ca să aibă un pic mai mare rezonanţă. Vom urmări demersurile pe care le vor face pentru constatarea şi remedierea situaţiilor respective", a declarat Florin Cobzac, luni, într-o conferinţă de presă, la sediul USR Bucureşti.Liderul USR Bucureşti, Roxana Wring, a declarat în cadrul conferinţei că niciuna dintre promisiunile primarului general, Gabriela Firea, făcute în 2016 în privinţa mobilităţii urbane, a traficului rutier din Capitală nu a fost îndeplinită."Pe lângă propunerile pe termen lung de investiţii masive în transport, pe lângă crearea unui fond special pentru transport (....), avem şi nişte propuneri imediate. Ele nu implică cheltuieli în plus ale bugetului, ci reprezintă doar o profesionalizare a administraţiei Bucureştiului. Printre aceste propuneri (...) se numără, de exemplu, prelungirea traseelor RATB. (...) În al doilea rând, ar trebui să ne asigurăm că benzile unice de transport sunt respectate - şi aici, din nou, administraţia ignoră acest aspect", a declarat Wring.Ea s-a referit şi la iniţiativa colegilor săi de la USR Sector 1, pe care o doreşte extinsă la nivelul Capitalei."Este o iniţiativă pe care noi vrem să o extindem la nivelul tuturor sectoarelor şi în care să implicăm cetăţenii. Trotuarele reprezintă spaţiul public pe care bucureştenii l-au pierdut în ultimul timp. Dacă spaţiul care ni se adresează, care este al nostru este ocupat nu numai de maşini, dar şi de gherete, de tot felul de mijloace de publicitate stradală, de exemplu, de tot felul de construcţii ilegale, atunci oraşul acesta nu ne mai aparţine. Şi cred că la nivelul ăsta USR se poate implica şi putem să facem o diferenţă", a mai declarat Wring.Reprezentantele Grow Up Romania, prezente la conferinţa USR Bucureşti, au vorbit despre iniţiativa lor "#obstacole urbane"."Noi avem o iniţiativă publică, se cheamă Grow Up Romania. (....) Am pornit la drum pe mai multe căi, (...) avem o campanie care se numeşte '#obstacole urbane', prin care depunem sesizări la Primărie legate de toate problemele pe care le întâlnim, ne lovim pe stradă, care ne împiedică să trecem mai departe, în parcuri şi evident problemele din trafic ", a afirmat Alma Cazacu.Ea a explicat că au derulat, de asemenea, o campanie prin care au împărţit flyere conducătorilor auto sau le-au lăsat în parbrizul maşinilor parcate ilegal pe trotuare, prin care au atras atenţia asupra acestui lucru."Le-am transmis şoferilor că trebuie să lase un pic de spaţiu liber, legal este 1,80 metri, dar noi am rugat măcar un metru, ca să aibă loc un cărucior, care are cam 90 de centimetri lăţime. Şi în acelaşi timp, să le aducem aminte că în momentul în care se dau jos din maşină sunt şi ei pietoni şi nu e vorba doar de cărucioare cu copii, e vorba şi de persoane cu handicap şi, pur şi simplu, de cetăţeni în general", a spus Cazacu.Scopul Grow Up Romania a fost acela de "a activa cât mai mulţi părinţi să depună sesizări, să se implice în a avea o viaţă mai bună în oraşul în care trăiesc"."Foarte multă lume nu realizează că durează doar cinci minute să trimiţi un e-mail, astfel încât problema ta să ajungă la cine trebuie. Altfel, te plângi pe Facebook sau la prieteni şi nu rezolvi absolut nimic, aşa că trebuie cu toţii să ne luăm acele cinci minute, ca să avem şansa să rezolvăm ceva", a afirmat, la rândul său, Dana Ostacie. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)