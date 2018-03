Biletul Zilei 19.03.2018. Mizăm pe goluri pentru un profit excelent la meciurile de luni

13:40

Carla’s Dreams se află din nou în poziția de jurat, în acestă primăvară, începând cu 31 martie, la Antena 1, și mărturisește că are așteptări extrem de ridicate de la câștigătorul ”The Four-Cei 4”. Jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au fost cei care i-au ales deja pe ”Cei 4”, iar fiecare dintre ei are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Fiecare dintre ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”, însă în fiecare ediție aceștia trebuie să lupte pentru a-și păstra locul.