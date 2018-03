O fetiţă de trei ani din Botoşani şi o femeie de 40 de ani din Tulcea au murit din cauza gripei. Bilanț tragic: 104 români au murit în ultima vreme din cauza bolii. Simptome

14:40

Dacă ai ratat concertele pe care le-au susținut până acum, în România, germanii de la Scorpions, îţi poţi lua revanşa în această vară. Trupa, sinonimă cu balade precum ,,Wind of Change", ,,No One Like You", ,,Still Loving You" şi ,,Rock You Like A Hurricane" vine, din nou, la Bucureşti. Mai exact, pe 12 iunie, la Romexpo, unde va susţine un concert ca parte a turneului ,,Crazy World Tour”, început în 2017 şi continuat anul acesta, prin care Scorpions sărbătoreşte peste 50 de ani de existenţă.