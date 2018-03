La câteva ore după ce și-a internat mama în spital, Anamaria Prodan a ajuns la urgențe și a fost operată

08:30

Anca Mihăilescu a fost eliminată din cadrul concursului Exatlon. A făcut parte din echipa “Războinicilor”. Tânăra își dorește, însă, să revină în cadrul show-ului, însă de data aceasta vrea să participle alături de “Faimoși”. „Am tot glumit și am făcut mici aluzii până acum referitor la echipa pe care o susțin, însă chiar am făcut […] The post Anca, fostă concurentă la Exatlon, a făcut marele anunț. “Locul meu e în…” appeared first on Cancan.ro.