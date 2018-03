Rugby Europe va analiza vineri arbitrajul de la meciul Belgia-Spania

15:40

Comisarul european pentru justiţie, Vera Jourova, va discuta despre folosirea abuzivă a datelor a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook cu compania în cauză şi cu guvernul american în cursul vizitei pe care o va întreprinde în SUA în această săptămână, a indicat luni executivul comunitar, citat de Reuters.Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru care firma a lucrat în campania din 2016.''Din perspectiva Uniunii Europene, folosirea abuzivă în scopuri politice a datelor personale ce aparţin utilizatorilor Facebook - dacă se va confirma - nu este acceptabilă'', a declarat Comisia Europeană într-un comunicat.La rândul său, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anunţat luni că legislativul european va ancheta dacă datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook au fost exploatate abuziv. Într-o postare pe Twitter, Tajani a cerut companiei să îşi asume mai multă responsabilitate, subliniind că ''afirmaţiile privind folosirea abuzivă a datele utilizatorilor Facebook constituie o încălcare inacceptabilă a dreptului la viaţă privată al cetăţenilor noştri''.Conform unui purtător de cuvânt al premierului britanic Theresa May, citat de Reuters, ''alegaţiile sunt în mod clar foarte preocupante. Este esenţial ca oamenii să poată avea încredere că datele lor personale vor fi protejate şi folosite într-un mod adecvat'', a declarat purtătorul de cuvânt pentru presă. Potrivit acestuia, ancheta începută de comisarul pentru informaţii ''este absolut corectă'', iar guvernul ''se aşteaptă ca Facebook, Cambridge Analytica şi toate organizaţiile implicate să coopereze deplin''.Facebook a anunţat vineri că a ''suspendat'' Cambridge Analytica, acuzând-o că a colectat, fără asentimentul lor, informaţii personale a milioane de utilizatori ai reţelei sociale, notează AFP.Facebook a suspendat de asemenea accesul firmei-mamă a Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories (SCL), precum şi pe cele ale lui Aleksandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, şi Christopher Wylie, şef al Eunoia Technologies şi fost angajat al Cambridge Analytica.Aplicaţia dezvoltată de Aleksandr Kogan, ''thisisyourdigitallife'', se afişa pe Facebook ca ''aplicaţie de cercetare utilizată de psihologi''. Ea le propunea utilizatorilor să fie plătiţi în schimbul completării unor teste de personalitate.Circa 270.000 de persoane au descărcat această aplicaţie, permiţându-i dezvoltatorului să aibă acces la informaţii precum oraşul indicat în profil sau conţinuturile pe care le apreciaseră.''Însă aplicaţia a colectat şi informaţiile despre prietenii persoanelor care completau testele, permiţând acumularea de date despre zeci de milioane de persoane'', precizează The Observer.Facebook a explicat că Aleksandr Kogan a colectat în mod legal datele utilizatorilor, dar a ''încălcat regulile platformei'' transmiţând aceste date către Cambridge Analytica şi lui Christopher Wylie.Reţeaua socială a şters aplicaţia în 2015 după ce a aflat despre nerespectarea politicii sale.Kogan, ca şi toţi cei care au primit datele, au dat asigurări către Facebook că acestea au fost distruse. Însă responsabilii reţelei nu au explicat niciodată cum au fost ele obţinute sau utilizate.''Ne-am folosit de Facebook pentru a recupera profilurile a milioane de persoane. Am construit astfel modele pentru a exploata aceste cunoştinţe'', a dezvăluit Christopher Wylie pentru publicaţia britanică.''Acum câteva zile, am primit informaţii potrivit cărora, contrar promisiunilor care ni se făcuseră, nu toate datele au fost distruse. Acţionăm energic pentru a stabili veridicitatea acestor informaţii'', a precizat Paul Grewal, vicepreşedinte al Facebook, într-un comunicat.New York Times afirmă că există în continuare copii ale datelor obţinute de Cambridge Analytica, şi că unii jurnalişti le-au putut chiar consulta.Cambridge Analytica, filiala americană a firmei britanice de marketing SCL, a furnizat, pentru campania pro-Brexit Leave.EU, soluţii de culegere de date şi de ţintire a audienţei.Compania a fost finanţată cu 15 milioane de dolari de Robert Mercer, un om de afaceri american ce a făcut avere din fonduri de investiţii şi este unul din principalii donatori ai Partidului Republican.Potrivit The Observer, acţiunea de culegere de date a fost condusă de Steve Bannon, unul din consilierii principali ai lui Donald Trump înainte de demiterea de la Casa Albă, în vara lui 2017. AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Sorin Popescu, editor online: Gabriela Badea)