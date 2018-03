ŞTIRILE SERII BUCUREŞTI - 19 MARTIE

18:20

Căprioara salvată duminică de pompierii militari dintr-un pârâu din oraşul Zărneşti a ajuns luni la Rezervaţia de urşi "Libearty" din aceeaşi localitate, unde va primi îngrijirile medicale necesare pentru rănile pe care le are, potrivit reprezentanţilor unei asociaţii de protecţie a animalelor. ''Un medic veterinar de la Rezervaţia de urşi îi va acorda îngrijirile necesare, având în vedere că are răni atât la cap cât şi pe partea dorsală. Sperăm să o putem salva. Căprioara are aproximativ un an şi jumătate. E tratată cu antibiotic pentru a nu i se infecta leziunile, care sunt pe o suprafaţă destul de mare. Din ce şi-a dat seama medicul îi este afectată şi coloana, tocmai de aceea va trebui să rămână în mediu controlat. Este în carantină şi sperăm să scape cu viaţă'', a precizat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Asociaţiei Milioane de Prieteni (AMP) Braşov, Paula Ciotloş.Conform acesteia, dacă totul va merge bine şi se însănătoşeşte, căprioara va rămâne alături de alte căprioare care mai sunt în rezervaţie.Căprioara a fost salvată duminică din pârâul ''Râul'' din Zărneşti, după ce un localnic a văzut-o sub un pod. Pompierii militari au chemat un medic veterinar de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Braşov, care a preluat animalul. AGERPRES/(AS - autor: Jana Pintili, editor: Nona Jalbă, editor online: Ada Vîlceanu)