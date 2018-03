SEPSI - VOLUNTARI / liveTEXT ACUM FOTO Gol din penalty în minutul 45

19:30

Ionuț Lupescu, candidat la șefia FRF, a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut în țară. A explicat ce are de gând în cazul în care va câștiga alegerile, dar și ce a discutat cu oamenii în teritoriu. "Am fost în 27 de județe și cred că am luat decizia cea mai bună, de a candida. Oamenii au fost alături de mine peste tot. Cred că această candidatură e bună și pentru mine și pentru fotbalul românesc. ...