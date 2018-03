Muntenegru: Proocidentalul Milo Djukanovic candidează la preşedinţie

21:30

Bucureşti, 19 mar /Agerpres/ - Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a inaugurat, luni, Centrul cultural "Dinu Lipatti", odată cu acest eveniment având loc şi deschiderea celei de-a doua ediţii a festivalului "I Love Lipatti". Noul centru îşi are sediul în casa unde artistul a trăit şi a creat, pe bulevardul Lascăr Catargiu nr. 12. Aceasta a fost închiriată de PMB şi, potrivit municipalităţii, va fi introdusă în circuitul cultural al Capitalei. "Dinu Lipatti este unul dintre primii zece pianişti ai lumii şi, din nefericire, nu am făcut foarte multe lucruri pentru Dinu Lipatti, noi, ca români, noi, ca bucureşteni. De aceea, în momentul în care doamna regizor Alice Barb a venit şi mi-a prezentat acest proiect, am spus imediat: 'Da, trebuie să recuperăm această casă'. (...) Pentru a o salva de la degradare, am preluat-o deocamdată în chirie, poate vom putea să o şi achiziţionăm, într-o perspectivă nu foarte îndepărtată. Am reuşit să reparăm cu fondurile Primăriei ceea ce era de recondiţionat, a fost amenajată şi iată că astăzi inaugurăm Centrul cultural 'Dinu Lipatti' din Capitala României, în Anul Centenar - 100 de ani de la Marea Unire, an în care trebuie să arătăm nu doar intenţiile bune, ci şi faptele cât se poate de concrete faţă de înaintaşii noştri", a declarat primarul general, Gabriela Firea. Ea a promis că va mai căuta o clădire pentru a fi dedicată lui Lipatti. "Acest centru, cu siguranţă, pentru primii vizitatori pare foarte mic, dar el are o încărcătură simbolică şi o încărcătură puternică şi de aceea fac o promisiune în faţa dumneavoastră (...): vă promit că voi mai căuta o altă clădire, mai generoasă ca dimensiuni, pe care să o dedicăm, de asemenea, geniului lui Dinu Lipatti", a afirmat edilul. Firea a declarat că va continua să investească în cultură câtă vreme va fi primar general. "S-a spus în repetate rânduri că Bucureştiul are foarte multe urgenţe, traficul - prioritatea numărul unu, şcolile, spitalele, eventual gropile din asfalt, după ninsoare. Da, toate acestea sunt urgenţele noastre şi lucrăm în fiecare zi. (...) Niciodată o sumă investită în cultură, aşa cum, din nefericire, am citit, nu este o sumă pierdută, ratată sau prost investită, în detrimentul altor domenii, dimpotrivă. Întotdeauna investiţia în cultură ne-a adus atât de multe satisfacţii", a adăugat Firea. Directorul fondator al Casei Artelor "Dinu Lipatti", Alice Barb, a spus că, disperată la aflarea veştii că această casă are probleme, stă să se dărâme, este scoasă la licitaţii sau chiar se află pe punctul de a fi transformată într-o crâşmă, s-a dus la primarul Firea. "M-am dus la domnia sa şi i-am spus: Vă rog, aşa ceva nu se poate întâmpla!", a menţionat Barb. În opinia sa, Lipatti va rămâne unul dintre cele două-trei genii muzicale recunoscute la nivel internaţional pe care le-a dat România. Ea a amintit şi că acum 101 ani pe 19 martie se năştea Dinu Lipatti. "Dacă vreţi să mai faceţi un spaţiu pentru Dinu Lipatti, am două propuneri şi ştiţi cât de încăpăţânată sunt. Se poate face un parc Dinu Lipatti lângă noi şi poate, cine ştie, veţi reuşi să faceţi atât de necesara, de celebra şi de dorita sală de concert de 2.500-3.000 de locuri, care, după părerea mea, ar putea şi chiar ar trebui să poarte numele lui Dinu Lipatti, pentru că, la urma urmei, el a fost cel mai mare concertist al acestei ţări", i-a spus Alice Barb lui Firea. Participanţii la eveniment au putut admira o expoziţie de fotografie dedicată lui Dinu Lipatti, care este deschisă la Centrul cultural de pe bulevardul Lascăr Catargiu. De asemenea, soprana Irina Iordachescu, tenorul Lucian Corchiş, actriţa Daniela Nane şi pianista Mădălina Paşol au susţinut un moment artistic, "Integrala Liedurilor" lui Dinu Lipatti. La propunerea primarului Firea, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în septembrie 2017, înfiinţarea Centrului Cultural Casa Artelor "Dinu Lipatti", în semn de omagiu pentru artist. A doua ediţie a festivalului "I Love Lipatti" se desfăşoară, până pe 25 martie, la Centrul cultural "Dinu Lipatti". În cadrul festivalului vor avea loc conferinţe despre viaţa şi creaţia lui Dinu Lipatti susţinute de prof. univ. dr. Grigore Constantinescu ("Walter Legge despre Dinu Lipatti"), prof. univ. dr. Dan Dediu ("Despre pianistica lui Dinu Lipatti"), lector univ. dr. Irina Hasnaş ("Dinu Lipatti - Predecesori şi urmaşi"), jurnalistul Marius Constantinescu ("Dinu Lipatti. Schiţă pentru un anti-brand"), precum şi recitaluri. AGERPRES/(A, AS - autor: Iulia Carciog, editor: Antonia Niţă)