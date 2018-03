Lora, absentă la „Asia Express”: „E pe perfuzii în spital”. Declarația artistei după ce s-a aflat despre problemele de sănătate

16:00

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de mai bine de un an și au împreună o fetiță de șase luni. Anastasia a fost creștinată luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Vârciu a făcut unele dezvăluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de când s-a născut Anastasia, despre […]