Adevăratul proprietar milionar al lui Dinamo umblă la piață cu bodyguardul!

16:30

Anamaria Prodan a ajuns la spital, la doar câteva ore după ce-și internase mama, Ionela Prodan. Sexy-impresara a suferit o rană la mână și a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Anamaria Prodan a trecut prin clipe grele în weekend! Și-a dus mama de urgență la spital, la Elias, pentru că s-a simțit foarte rău. Acolo, […]