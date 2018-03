A murit Andrei Gheorghe. Cel mai recent scandal în care a fost implicat: „Niște ratați în meserie, slugi sordide și suflete istovite care…”

17:50

Un băiat de nouă ani și-ar fi mpușcat și ucis sora mai mare în timpul unui certe pe tema joystick-ului de la un joc video din casa familiei. Fata de 13 ani, numită de poliție ca Dijonae White, a fost împușcată în spatele capului când a refuzat să renunțe la comenzile jocului, scrie presa britanică.