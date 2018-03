Monica Bârlădeanu, în doliu după moartea lui Andrei Gheorghe. Ce amintiri cumplite i-au revenit când a aflat trista veste

18:30

Lionel Messi are 30 de trofee cucerite cu Barcelona şi, incredibil, dar adevărat, nici unul cu naţionala mare a Argentinei! În CV-ul său figurează doar un Mondial U-20 câştigat în 2005 şi un aur olimpic în 2008. La prima reprezentativă însă, Messi a ratat cele trei şanse la glorie: *Finala Mondialului din 2014, pierdută în […] Bombă în lumea fotbalului! Messi și-a anunțat retragerea: "Din păcate…"