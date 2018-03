CCR discută sesizarea PNL şi USR privind imunitatea judecătorilor constituţionali

00:20

Fotograful Nicu Spînu a câştigat Romania National Award 2018 în cadrul competiţiei The Sony World Photography Awards, conform unui comunicat remis marţi AGERPRES de către organizatorii prestigioasei competiţii de fotografie. Spînu, un fotograf originar din Bucovina şi stabilit la Iaşi, a câştigat premiul Romania National cu fotografia intitulată "The Boot".Totodată au fost anunţaţi şi cei 10 câştigători la categoriile din cadrul secţiunii Open a concursului, aleşi dintre sutele de mii de fotografi intraţi în competiţie la nivel mondial, dar şi cei 63 de laureaţi ai secţiunilor pe ţări, printre care şi Nicu Spînu.Produse de World Photography Organisation, premiile Sony World Photography Awards reprezintă cea mai diversă competiţie de fotografie din lume. La cea de-a 11-a ediţie au participat fotografi din 200 de ţări şi teritorii cu peste 320.000 de fotografii realizate în cursul anului trecut.În calitate de câştigător al unei secţiuni naţionale, Nicu Spînu primeşte echipamente pentru fotografie digitală de ultimă generaţie de la Sony, iar fotografia "The Boot", alături de celelalte fotografii câştigătoare, atât la secţiunile naţionale cât şi la secţiunea Open, va fi inclusă în Expoziţia Sony World Photography Awards ce va fi deschisă la Londra între 20 aprilie şi 6 mai."Este o tradiţie veche în România ca în Ajunul Sfântului Nicolae oamenii să-şi cureţe ghetele şi să le facă cu cremă în speranţa că, în timpul nopţii, însuşi Sfântul Nicolae va veni şi le va pune cadouri în încălţări. Inspirat de apropierea sărbătorilor, mi-am ridicat drona şi am surprins această scenă", scrie fotograful în mesajul care însoţeşte fotografia."Este probabil cea mai mare surpriză a anului pentru mine. Încă nu m-am obişnuit cu gândul că fotografia mea se numără printre instantaneele celor mai buni fotografi ai lumii. Mereu am visat să promovez locuri şi tradiţii frumoase la nivel internaţional, dar niciodată nu am crezut suficient de mult" a declarat fotograful român.Nicu Spînu este foarte mândru de originile sale bucovinene şi îi place să prezinte locuri şi tradiţii din Bucovina natală în fotografiile sale, conform comunicatului organizatorilor.Câştigătorii la cele zece categorii ale secţiunii Open, mulţi dintre ei fotografi amatori, au fost anunţaţi tot marţi. La categoria "Arhitectură" câştigător este germanul Andreas Pohl cu fotografia "The Man and the Mysterious Tower". Grecul Panos Skordas a câştigat categoria "Cultură" cu fotografia "Young Minotaur". Un alt german, Klaus Lenzen, a câştigat categoria "Enhanced" cu fotografia "Every Breath you Take". O fotografie de toamnă, denumită "Early Autumn" i-a adus bulgarului Veselin Atanasov premiul la categoria "Natură şi Peisaj". Premiul la categoria "Mişcare" i-a revenit indonezianului Fajar Kristianto cu fotografia "The Highest Platform". Nick Dolding din Marea Britanie a câştigat categoria "Portret" cu fotografia "Emile". Americanul Richard Frishman a câştigat premiul la categoria "Still Life" cu fotografia "Sunday Buffet at Jerry Mikeska's BBQ". Categoria "Fotografie de stradă" a fost câştigată de germanul Manuel Armenis cu fotografia "Old Friends". Danezul Mikkel Beiter a câştigat categoria "Călătorie" cu fotografia "Shapes of Lofoten", iar premiul categoriei "Natură sălbatică" i-a revenit polonezului Justuna Zduńczyk pentru fotografia "An Unexpected Meeting".Cei zece câştigători ai categoriilor din cadrul secţiunii Open vor intra în competiţie pentru titlul "Open Photographer of the Year" şi un premiu de 5.000 de dolari. Cel mai bun fotograf dintre cei zece laureaţi ai categoriilor din secţiunea Open va fi anunţat la 19 aprilie, la Londra."Jurizarea secţiunilor Open şi National Awards mi-a permis să descopăr lucrări internaţionale de mare calibru (...) Pentru alegerea câştigătorilor, toate fotografiile luate în discuţie au trebuit să aibă ceva special - fie că a fost vorba de compoziţie, de impact, de abilitatea fotografului, de modul ales pentru a prezenta un anumit eveniment sau pur şi simplu de alegerea unei noi modalităţi de informare. Însă dincolo de toate acestea, fiecare laureat a trebuit să fie un fotograf excepţional", a comentat preşedintele juriului, Zelda Cheatle.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Daniela Juncu)