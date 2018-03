Numirea şefilor Curţii Supreme: cum i-a tăiat PSD pas cu pas din puteri lui Klaus Iohannis folosindu-se de CCR. Şeful statului a ajuns preşedinte-spectator

07:20

"Acest DNA şi-a făcut o listă de cetăţeni indignaţi, cetăţeanul care nu există, Serghei Petruş. Sunt cei pe care i-au agăţat în diverse dosare. La întrebarea: Colaboraţi cu noi, recunoaşteţi? «Da, recunosc». «Dar zi şi ceva de Ghiţă». După ce au intrat în această chestiune, devin un fel de acoperiţi. Am înţeles că prin lege, SRI, SIE, direcţia de informaţii din MAI fac ofiţeri acoperiţi după reguli, după proceduri. DNA azi e noua Securitate, are aceşti acoperiţi - nu pot să le spun ofiţeri - înregistrări, ascultări, tehnică, fără niciun fel de control parlamentar", a declarat fostul deputat Sebastian Ghiţă, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.Sebastian Ghiţă: Vlad Cosma a fost obligat să facă denunţuri sub trei identităţiFostul parlamentar, Sebastian Ghiţă, a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, că parlamentarul Vlad Cosma a fost obligat să facă denunţuri sub trei identităţi diferite şi apoi să dea o declaraţie pe numele său. “Într-un dosar de-al meu am descoperit că l-au obligat pe Vlad Cosma să facă denunţuri sub trei identităţi. Acelaşi cetăţean are trei denunţuri, într-o zi a fost la Craiova, în alta la Piteşti şi la Bragadiru în acelaşi timp, ştie trei lucruri diferite şi este prezent peste tot în dosar. Îl pun şi ca cetăţean normal – Vlad Cosma- să dea declaraţie în dosar”, a declarat Sebastian Ghiţă, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.“În realitate DNA nu doar că şantajează ca pe Cosma că îi arestează tatăl şi sora, ci şi mituieşte”, a mai spus Ghiţă.Ghiţă: Coldea era protectorul lui KovesiFostul deputat Sebastian Ghiţă a spus luni că fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, era protectorul procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi şi că, deşi SRI ajuta mai multe Parchete, DNA primea mai mult sprijin."SRI a ajutat toate parchetele, pe toţi. E adevărat că pe Codruţa mai mult decât pe alţii. (...) Erau şi prieteni, cred că o ajuta şi personal, şi instituţional. Era meritul Codruţei Kovesi că stătea atât de aproape de generalul Coldea. După ce a plecat Coldea de la Serviciu, am văzut toţi cine era mintea care conducea lucrurile şi cât a mai putut să controleze acest mecanism odios Codruţa Kovesi. În şase luni - un an s-a prăbuşit şandramaua", a declarat Sebastian Ghiţă, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.Acesta a mai subliniat că Florian Coldea, era protectorul lui Kovesi.Sebastian Ghiţă a fost văzut ultima oară în noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, când pleca de la un eveniment organizat de SRI. Acolo a participat în calitatea sa de membru al comisiei parlamentare de control, moment în care poliţiştii care îl filau, la cererea procurorilor, l-au pierdut.Ghiţă a fost prins în Belgrad, pe 13 aprilie 2017, în timp ce se plimba pe o stradă, împreună cu fratele său. La legitimare, Ghiţă a prezentat un act de identitate şi un permis sloven, în timp ce fratele său le-a dat poliţiştilor actele reale. Până acum, statul român nu a finalizat demersurile pentru extrădarea sa.Ghiţă: Dacă Ponta devenea preşedinte, îi făcea dosar ca lui IohannisFostul parlamentar Sebastian Ghiţă a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, că dacă Victor Ponta ar fi fost ales preşedinte, probabil s-ar fi ales cu dosar asemenea preşedintelui Klaus Iohannis, deoarece în acest fel unii se asigurau că vor fi numiţi din nou. "Din 2013 primiseră ordin pe unitate şi întrebau de Ghiţă şi Ponta dacă ştiţi ceva... Ponta intrase în mic conflict cu sistemul şi se pregătiseră să îl şurubărească. Şi dacă ieşea preşedinte, lui Ponta îi făceau ce i-au făcut preşedintelui Iohannis, un dosar. Ca să se asigure că sunt numiţi din nou, să se asigure doamna Kovesi că e bine apărată. Am spus-o în Parlament: domnule preşedinte Iohannis, chestia cu casele, cu decizia de la Braşov a fost făcută ca să vă şantajeze şi să vă ameninţe. Nu vrem un preşedinte şantajat", a declarat Sebastian Ghiţă, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, au pierdut definitiv o casă din centrul municipiului Sibiu, după ce Curtea de Apel Piteşti le-a respins irevocabil contestaţia în anulare la decizia Curţii de Apel Braşov.Anterior, două instanţe din Braşov au decis ca familia prezidenţială nu mai are dreptul la acel imobil.Ghiţă neagă că Ponta făcea cu Florian Coldea liste cu baronii PSD, dar recunoaşte că vorbea despre dosareFostul parlamentar Sebasrtian Ghiţă a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, că nu sunt reale informaţiile potrivit cărora Victor Ponta făcea liste cu baronii din PSD, împreună cu şefii SRI, susţinând că pesediştii se trezeau cu mascaţii peste ei.