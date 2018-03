Poliţiştii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul lui Andrei Gheorghe

10:20

Treisprezece elevi ai Colegiului Militar Naţional "Mihai Viteazul" Alba Iulia, constituiţi în echipa ArmyBot, au realizat în mai puţin de patru luni un robot capabil să execute un set complet de sarcini, cu care speră ca, la sfârşitul acestei săptămâni, la Bucureşti, să obţină un rezultat care să-i propulseze printre cei care vor reprezenta România la faza internaţională a competiţiei, organizată în Detroit, SUA.Fondată în toamna anului trecut din dorinţa elevilor de a concura la cel mai mare concurs de robotică pentru licee din România, First Tech Challenge, echipa ArmyBot are treisprezece componenţi, din clasele a X-a şi a XI-a, cu aptitudini orientate îndeosebi spre ştiinţele exacte. Ei sunt îndrumaţi de două profesoare, de informatică şi de fizică."Echipa a fost fondată în 1 octombrie anul trecut, la iniţiativa noastră, a elevilor, şi a doamnelor profesoare, pentru că doream ca, în sfârşit, să avem unde şi cum să aplicăm cunoştinţele teoretice într-un domeniu atât de frumos cum este robotica şi care reprezintă, de fapt, o simbioză a materiilor reale şi nu numai. Echipa este compusă din treisprezece elevi din clasele a X-a şi a XI-a, aleşi după criterii stricte, care aveau legătură cu competenţele lor în materiile reale, în general. Am căutat foarte buni informaticieni, foarte buni fizicieni, oameni care să aibă viziune, să fie buni matematicieni, dar şi oameni cu viziune artistică", a afirmat liderul ArmyBot, Bogdan Cătană, elev sergent în clasa a XI-a. Sursa foto: facebook.com/Team.ArmyBotEl a adăugat că trebuie redactat şi un Engineering Notebook, care va fi punctat separat în concurs şi care trebuie întocmit în limba engleză, având în vedere etapa internaţională care se va desfăşura la Detroit, de acest aspect ocupându-se singura fată din echipă, Anca Bădoiu."Unora li se pare un pic atipic ca o fată să facă parte dintr-un astfel de proiect, însă eu am reuşit să mă integrez cu uşurinţă, având în vedere că majoritatea membrilor echipei sunt colegi de clasă", a afirmat tânăra, care a adăugat că la început nu ştia prea multe despre robotică.Competiţia constă în construirea unui robot de la zero, care să fie capabil să execute un set de sarcini specifice şi care să funcţioneze atât autonom, pe baza unei preprogramări a senzorilor, camerelor, motoarelor, cât şi controlat de doi operatori, numiţi driveri.Echipa a primit din partea organizatorilor un kit în valoare de 3.000 de dolari, sub formă de piese şi componente, peste 10.000 de lei fiind atraşi de tineri din sponsorizări."Robotul l-am construit în aproximativ patru luni, pentru că am întâmpinat foarte multe probleme tehnice şi nu numai - piesele care veneau sau nu veneau. A trebuit de foarte multe ori să ne adaptăm situaţiilor critice. (...) Deci, a trebuit de foarte multe ori să improvizăm", a spus Bogdan Cătană, care a menţionat că toate componentele sunt "Made in USA".Şi în prezent, cu doar câteva zile înainte de concurs, liceenii se confruntă cu o astfel de situaţie, după ce o piesă de bază comandată din SUA, ajunsă în ţară în 36 de ore, este blocată în vamă de cinci zile."Avem o piesă blocată la Vama din Cluj. A durat 36 de ore ca să ajungă din Miami (în România - n.r.) şi de cinci zile stă în Cluj. E o placă de bază principală, comandată din SUA. Există nişte formalităţi vamale. (...) Birocraţia ne încurcă. Noi joi trebuie să fim la Bucureşti, am trimis un email în care am încercat să explicăm acest lucru şi să ni-l dea (pachetul - n.r.) până miercuri", a explicat liderul echipei. În momentul de faţă, robotul funcţionează cu o placă de bază, cea care comandă toate mişcările acestuia, pusă la dispoziţie de organizatorii competiţiei, după ce piesa iniţială s-a scurtcircuitat înainte de etapa regională.Cu toate dificultăţile întâmpinate, tinerii sunt încrezători în potenţialul robotului conceput de ei. "Visul nostru rămâne, e cât se poate de realizabil, de palpabil, să fim printre cele patru echipe (din România - n.r.) care peste o lună vor merge la Detroit", a subliniat Bogdan.Robotul proiectat de ArmyBot este capabil să execute un set complet de sarcini."Se începe cu o perioadă de autonomie, în care noi nu avem voie să-l influenţăm sau să-l controlăm în niciun fel. Robotul se bazează exclusiv pe o parte preprogramată, care operează pe senzori. Asta înseamnă să deosebească culori, roşu de albastru, să fie capabil, cu ajutorul unei camere web, să citească o schemă de aranjare a cutiilor în bibliotecă şi să respecte aceste lucruri, să determine, să măsoare şi să interpreteze distanţe, deoarece pe parcursul meciurilor trebuie să se poziţioneze strategic în anumite puncte. După perioada aceasta de autonomie, urmează perioada de control, în care doi operatori din echipă, denumiţi driveri, preiau manetele şi încep să conducă robotul. Unul este responsabil de partea de locomoţie, partea de mişcare, iar altul, de tot ceea ce înseamnă braţe. Avem în total trei braţe, dintre care două se şi controlează în perioada de control. Ce trebuie făcut? Dacă se poate, să se umple o bibliotecă cu cutiile respective şi, la final, în ultimele 30 de secunde, să se preia o statuetă şi să se plaseze cât mai departe de gard, pe unul din trei câmpuri", a explicat tânărul modul în care se va manifesta la competiţie robotul conceput de ei.Bogdan Cătană susţine că robotul echipei ArmyBot este deosebit atât prin modul de deplasare, de tracţiune, cu roţi puse în unghi de 45 de grade, cât şi prin braţul realizat pe principiul scării de pompieri, precum şi prin braţul pentru cutii. Foto: (c) Marinela Brumar/AGERPRES FOTOTânărul este de părere că robotica se împacă foarte bine cu armata. "Ştim cu toţii ce înseamnă un echipament antitero, ce înseamnă roboţii folosiţi în caz de incendiu, în caz de atacuri nucleare, teroriste etc. Noi credem că este un domeniu de viitor, un domeniu care ne va avantaja în cariera viitoare. Ne bucurăm că avem ocazia încă din liceu să intrăm în contact cu oameni din domeniu", a afirmat Bogdan, care visează să devină inginer în cadrul Armatei Române.Un alt component al echipei de robotică, Horaţiu Bogdan Creţ, elev caporal în clasa a XI-a, crede că, deşi concursul de la Bucureşti se anunţă "unul foarte dificil", cu 90 de echipe din roată ţara, ArmyBot mizează pe "braţul de cuburi", cu care vor putea aşeza mai uşor cuburile în bibliotecă şi pe "braţul de relicvă", pentru a prinde statueta şi a o muta peste gard."Am văzut la televizor concursuri de acest gen şi ni s-a părut interesant. Lucrăm de patru luni. La începutul lui decembrie am primit piesele, kitul de bază al robotului. Mai apoi am revenit din vacanţa de iarnă mai repede, ca să ne apucăm să-l construim", a spus elevul caporal.Programatorul echipei, Ştefan Negrea, din clasa a XI-a, a recunoscut că nu a fost uşor, totul necesitând multă documentaţie, dar că a fost atras în acest proiect de curiozitatea sa pentru programare. "Totul este nou, a trebuit să căutăm fiecare senzor în parte cum se programează, cum să-l integrăm. A fost dificil, necesită ore de muncă. M-a atras curiozitatea pentru programare", a spus Ştefan, care a menţionat că într-o astfel de echipă sarcinile trebuie să fie foarte bine delimitate. "Fiecare să-şi vadă de treaba lui şi să fie stăpân pe ceea ce face", a opinat elevul.Profesoara de fizică, Dorina Filipescu, şi-a exprimat speranţa ca "sacrificiile" pe care le-au făcut elevii să se concretizeze într-o satisfacţie frumoasă la terminarea concursului. "Sunt impresionată de disponibilitatea cu care au renunţat la zilele lor de vacanţă. Au lucrat aici jumătate din vacanţa de iarnă şi apoi jumătate din vacanţa intersemestrială", a punctat cadrul didactic.La rândul său, profesoara de informatică, Luminiţa Marian, a menţionat că elevii sunt foarte încântaţi şi foarte prinşi de ceea ce fac. "E un proiect incitant, e un lucru dificil, nu e abordabil de oricine, deoarece implică diverse cunoştinţe, de informatică, de fizică, din mai toate ştiinţele. Elevii au pornit de la cunoştinţele de la clasă, ulterior documentându-se de pe internet, din cărţi, din experienţa colegilor de la alte echipe. Au încercat întâi un prototip pus la dispoziţie de organizatori, ca să înţeleagă despre ce este vorba, ulterior încercând să-şi imagineze, să perfecţioneze şi să facă un robot competitiv. Sunt încântaţi, au muncit zi şi noapte, s-au dedicat (proiectului - n.r.), chiar dacă au întâmpinat diferite probleme", a declarat aceasta. Profesoara consideră că elevilor le vor fi utile pe viitor cunoştinţele dobândite pentru pregătirea acestui concurs de robotică. AGERPRES/ (A - autor: Marinela Brumar, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)