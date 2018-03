CALENDAR ORTODOX 20 MARTIE - Cum se face, de fapt, semnul crucii! GREȘEALA pe care o faci mereu

12:30

La mai bine de un an de la plecarea Camilei Cabello din Fifty Harmony, trupa de fete lansată în 2012 în cadrul show-ului "The X Factor" va avea aceeași soartă ca boy-band-ul One Direction. Cele patru fete rămase în Fifth Harmony au anunțat că vor lua o pauză pe termen nelimitat, iar fanii sunt devastați.