FOTO Un jucător de la FCSB a surprins cu un tatuaj impresionant: "Sunt foarte mândru de trecutul meu"

Marius Șumudică, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre posibilitatea de a reveni în Liga 1 și despre lupta pentru titlul de campioană a României.Dinamo, CFR Cluj, FCSB și Craiova ar fi echipele țintite de antrenorul lui Kayseri pentru un comeback spectaculos în România. "Nu știu dacă voi reveni la vară în România. Eu mai am contract încă un an și am o clauză de reziliere de 500.000 de euro. ...