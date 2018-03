Busu a vorbit despre Andrei Gheorghe: „Nu era ușor să stai în apropiere de el”

10:10

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, s-a arătat nemulțumit de arbitrajul prestart de brigade condusă de piteșteanul Cătălin Popa în ultimul meci al etapei a II-a din play-out pe care elevii săi l-au terminat nedecis, la Sf. Gheorghe, 2-2 cu cei de la Sepsi OSK. Clau-Gol susține că Sepsi a primit mult prea […]