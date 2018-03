Şeful Poliţiei Române a primit vizita unei delegaţii din partea Ambasadei SUA

15:40

Cheia stârpirii evaziunii fiscale în România este un nou sistem IT cu software şi cu hardware la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi o colaboare între instituţii, a declarat marţi Dragoş Doroş, vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF) şi fost preşedinte al Fiscului."Agresivitatea pe care o manifestă administraţia fiscală în ultimate vreme este din ce în ce mai mare şi este normal. Pe statistici România stă foarte bine şi foarte prost. Este ţara care a crescut cel mai mult din UE, cu 7%, şi ţara care are venituri cu cel mai mic procent din PIB din UE. Asta înseamnă că se colectează prost. Dintr-un buget consolidat de vreo 280 miliarde lei, vreo 220 miliarde lei sunt colectate prin ANAF. Toată lumea spune că trebuie să stârpim evaziunea fiscală şi e corect. S-au făcut paşi, paşi foarte buni. S-a înfiinţat antifrauda, iar atunci a fost un reviriment la colectarea de la micii comercianţi care până atunci nu se prea oboseau cu bonurile fiscale. A fost o sperietoare bună, dar ca orice sperietoare, impactul emoţional dispare în timp", a spus Doroş, într-o conferinţă organizată de România Durabilă.El este de părere că impactul emoţional trebuie înlocuit cu măsuri structurale."Evaziunea fiscală nu se stârpeşte cu sperietori, ci cu sisteme concentrate, structurate şi bine puse la punct. Cheia stârpirii evaziunii fiscale în România este un nou sistem IT cu soft şi cu hard la ANAF şi colaborare foarte bună între toate instituţiile care au în atribuţie urmărirea oricărui tip de infracţionalitate. Aveam o hârtiuţă pe birou când eram la ANAF care spunea că 80% din contribuabili îşi declară şi plătesc la timp impozitele. Asta e realitatea. Un ANAF care vrea să stârpească evaziunea fiscală trebuie să-şi facă nişte sisteme funcţionale", a explicat vicepreşedintele CCF.Sistemul IT al Fiscului este învechit şi acest fapt are un impact material pe eficienţa colectării taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, şeful misiunii FMI pentru România, într-o conferinţă de presă."Înţelegem că există un program care a fost semnat cu Banca Mondială şi care este în aşteptare în acest moment. Decizia finală pe viitorul curs al programului va fi între Guvern şi Banca Mondială. O decizie finală nu a fost încă luată. Credem că ar fi de dorit să fie adoptate nişte acţiuni ori prin programul Băncii Mondiale, ori prin alte mijloace să fie întărit sistemul IT", a spus Lee.Potrivit acestuia, upgradarea sistemului IT ar trebui să fie una dintre priorităţi."Din ce am înţeles, sistemul IT actual este vechi şi are un impact material pe eficienţa colectării veniturilor. Upgradarea sistemului IT ar trebui să fie una dintre primele priorităţi în întărirea eficienţei colectării taxelor", a spus oficialul FMI.Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Daniel Tudor, a anunţat, în 20 februarie, că programul cu Banca Mondială de informatizare a Fiscului este într-o fază întârziată iar autorităţile sunt în dialog cu experţii BM pentru a găsi soluţii..El a precizat că ANAF are un interes deosebit pentru informatizare, respectiv pentru investiţii în această zonă.Raportul Curţii de Conturi pe anul 2016 arăta, de altfel, faptul că diminuarea cheltuielilor de investiţii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală iar situaţia actuală este critică. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bărbuţă, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ada Vîlceanu)