VIDEO. Grupul de unioniști orbi a plecat spre Chișinău pe viscol

Un fost selecționer vrea rejucarea meciului Belgia – Spania: "World Rugby are dreptul să intervină!" Meciul Belgia – Spania (18-10), arbitrat de românul Vlad Iordăchescu, continuă să suscite controverse în lumea rugbyului internaţional, iar fostul selecţioner al Angliei, Clive Woodward, este de părere că meciul ar trebui rejucat, relatează ziarul AS. Victoria neaşteptată a belgienilor […]